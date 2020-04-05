Москва, , 06:33 — REGNUM Активное распространение коронавируса в России прекратится к лету, с приходом сухой и теплой погоды, сообщил 4 апреля заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в эфире телеканала «Россия-1».

"Сейчас придет к нам лето, повысится температура везде, наступит период, связанный с повышенной инсоляцией, ультрафиолетом», — сказал учёный.

По его словам, коронавирус какое-то время может находиться в окружающей среде, но этот процесс не будет бесконечно долгим. При этом точный прогноз учёный делать не стал, поскольку для этого нет точных данных.

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