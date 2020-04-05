Манама, , 06:21 — REGNUM Электронные браслеты для определения местоположения обязаны будут носить граждане Бахрейна с диагнозом COVID-19, сообщает 5 апреля Bahrain News Agency.

Распоряжение о необходимости ношения браслета отдал наследный принц Салман бен Хамад Аль Халифа. Внедрять его в жизнь будет Информационный электронный правительственный отдел (IGA).

Предположительно устройство, которое работает совместно с мобильным приложением BeAware, поможет властям в борьбе с распространением коронавируса. По словам главы IGA Мохаммеда Али Аль-Каеда, браслет будет отправлять предупреждение в случае, если его обладатель отдалиться на расстояние более 15 метров от своего телефона.

За попытку снять браслет или другие нарушения режима предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком на три и более месяцев.

По последним данным, в Бахрейне зарегистрировано 688 случаев заражение COVID-19, из них четыре случая закончились смертью.