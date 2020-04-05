Екатеринбург, , 06:07 — REGNUM В Свердловской области с начала года на пожарах погибли пятеро детей. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Из них трое ушли из жизни ночью 5 апреля. Это произошло в селе Елань во время пожара в жилом доме.

«Какой бы ни была причина пожара, во всех случаях в гибели детей виновны родители», — отмечает пресс-служба свердловского управления ведомства. И призывает беречь детей и не оставлять без присмотра.

«За ваши ошибки дети расплачиваются своей жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 5 апреля. Два ребёнка были госпитализированы. Ещё трое погибли. Причины ЧП выясняются.

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