Тунис, , 05:55 — REGNUM Два террориста, связанные с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были ликвидированы силами безопасности Туниса в западной провинции станы, сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что спецоперации по ликвидации преступников предшествовала длительная разведывательная работа национальных контртеррористических подразделений.

Двое убитых бандитов были членами вооруженного формирования, связанного с радикальной исламистской международной организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).