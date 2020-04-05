Мехико, , 05:50 — REGNUM 19 смертельных случаев от заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Мексике за 4 апреля, заявил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль.

«Число человек, которые скончались от осложнений этой болезни, достигло 79», — заявил он.

По словам Лопес-Гателля, все умершие от инфекции — люди с хроническими заболеваниями или люди преклонного возраста. Также в Мексике подтверждены 1890 случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 апреля в Мексике было выявлено 1688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тогда, в период с 3 по 4 апреля в стране подтвердили 178 новых случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв коронавируса в Мексике достигло 60