Москва, , 05:42 — REGNUM Возраст первых пациентов, поступивших с коронавирусной пневмонией COVID-19 в больницу московского поселка Коммунарка, удивил главного врача Дениса Проценко. Об этом он рассказал в фильме RT «Борьба с коронавирусом в России».

По его словам, на лечение поступили пациенты более молодого возраста, чем предполагали врачи.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал Проценко.

Добавим, ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщали, возраст примерно половины заболевших не превышает 45 лет.

По последним данным, в России подтверждён 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. За всё время эпидемии в стране провели свыше 639 тыс. тестов.

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