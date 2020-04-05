Лондон, , 05:38 — REGNUM Ожидающая ребенка подруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Саймондс заподозрила у себя коронавирус. О ходе своего заболевания она сообщает в Twitter.

«Прошлую неделю я провела в постели с основными симптомами коронавируса», — рассказала подписчикам Саймондс. По словам невесты зараженного SARS-CoV-2 главы британского правительства, делать тест ей не нужно. После недельного отдыха женщина чувсвтует себя хорошо: «Иду на поправку».

Напомним, британский премьер Борис Джонсон находится на самоизоляции в своей резиденции после того, как у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

По последним данным, публикуемым исследовательским центром университета Джона Хопкинса на базе платформы ArcGIS, число зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло 41 903, погибших от нее — 4 313.