Токио, , 05:31 — REGNUM Известный инсайдер Dusk Golem, также известный как AestheticGamer, опубликовал новую информацию о проекте игры Resident Evil 8. Он выложил её 4 апреля на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что проект ранее носил другое название — Revelations 3, отметив, что именно по этой причине ранее он заявил, что фанаты могут не ждать выхода Resident Evil 8 в ближайшие годы и пояснив, что это разные проекты.

По его словам, Capcom не хотела получить большой временной разрыв между седьмой и восьмой частью игры, и поэтому она отложила разработку проекта оригинального Resident Evil 8, и решила сосредоточиться на Revelations 3, тем более, что внутреннее тестирование этой игры дало «супер положительные» результаты.

Dusk Golem также сообщил, что все слухи о восьмой части Resident Evil, которые ранее появились в сети, были правдивыми, однако они уже устарели. Он добавил, что новая информаци об игре появится «в ближайшие несколько месяцев».

Напомним, в январе в сеть «утекла» информация о возможном сюжете Resident Evil 8, протагонисте и его противниках. Инсайдеры сообщили, что игра будет выполнена в формате от первого лица, а в качестве главного героя вновь выступит Итан Уинтерс.

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