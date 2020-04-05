Сеул, , 05:30 — REGNUM Новый 81 случая заболевания коронавирусной инфекцией был выявлен в Южной Корее за 4 апреля, говорится в ежедневном отчёте южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно их данным, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 10 237. С начала пандемии в Южной Корее умерли 183 человека от заболевания коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что среди новых случаев 24 были выявлены в Сеуле. При этом зафиксирован рост «импортных» случаев заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн объявил, что режим самоизоляции может быть продлен в стране еще некоторое время. Пока режим усиленного дистанцирования и самоизоляции действует по 19 апреля.

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