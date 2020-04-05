Пекин, , 05:26 — REGNUM Китай полностью восстановил работу городского и транзитного наземного общественного транспорта, сообщили 4 апреля в Министерстве транспорта КНР.

Ка сообщили в министерстве, работа была возобновлена после карантина в связи со вспышкой нового коронавируса. По данным на 3 апреля, все города окружного и уездного уровня возобновили работу наземного общественного транспорта. Еще 41 город возобновили транзитное сообщение.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, за прошедшие сутки в Китая выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19, из которых 25 — импортные.

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