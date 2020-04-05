Шанхай, Китай, , 05:21 — REGNUM В Шанхае подтверждено два новых случая заражения «импортным» коронавирусом, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Один заразившийся прилетел из Франции и еще один — из России. Общее число «импортных» случаев в Шанхае, таким образом, достигло 192. Пациенты были направлены в специальные госпитали на лечение. Еще 10 тесных контактов были взяты под медицинское наблюдение.

В комиссии также сообщили, что среди 192 заразившихся, 29 уже покинули госпитали по выздоровлению, а 163 человека продолжают оставаться госпитализированными. У 24 человек имеется подозрение на заражение.

Всего же в Шанхае выявлено 339 местных случаев заражения. Большая часть пациентов уже покинула госпитали, шесть человек скончались и шесть остаются на лечении.