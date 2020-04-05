Москва, , 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.

При этом средний чек на покупку имбиря вырос до 81 рубля (+71% к уровню прошлого года), чеснока — до 49 рублей (+59%).

Отмечается, что рост на эти продукты обусловлен распространением коронавируса. Жители России в конце марта-начале апреля также увеличили покупки лимонов и лука.

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