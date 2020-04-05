Ухань, Китай, , 05:17 — REGNUM В Китайской провинции Хубэй в центральной части страны не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного нового случая заражения в наиболее пострадавшей от эпидемии провинции Китая за прошедшие сутки не выявлено. Тем не менее, трое пациентов с коронавирусом скончались в столице региона городе Ухане.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Китае выявлено 81 669 заразившихся коронавирусом, а за прошедшие сутки заразилось 30 человек. При этом, местных случаев заражения выявлено лишь пять, остальные — «импортные».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай отчитался о ситуации с коронавирусом за пределами «материка»