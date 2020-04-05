Курган, , 05:10 — REGNUM В Курганской области в отношении лиц, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции и нарушивших режим самоизоляции, только 3 апреля полицейскими составлено шесть административных протоколов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Всего с начала принятия ограничительных мер полицейские составили 32 протокола о нарушении курганцами требований о самоизоляции.

Особую озабоченность у контролирующих органов вызывает нахождение на улицах детей, которые обязаны находиться дома. Только за 3 апреля полицейскими выявлено на улицах и в общественных местах 38 детей без сопровождения взрослых. За период ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции на родителей и законных представителей по этой причине составлено 116 административных протоколов.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Зауралья напомнила размеры штрафов за нарушение самоизоляции