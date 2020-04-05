Токио, , 05:05 — REGNUM В Японии зафиксирован рост числа заболевших коронавирусной инфекцией среди молодых людей, заявил глава японского минздрава Кацунобу Като в эфире телеканала NHK.

«В последнее время мы наблюдаем рост числа заражений среди молодых людей. По нашим данным, около половины всех заразившихся в Японии — это люди в возрасте 40 лет и моложе», — заявил он.

По словам Като, в большинстве случаев медработникам сложно отследить пути, по которым распространяется инфекция, а также найти всех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом нового типа. Он отметил, что коронавирус стал быстрей распространяться среди жителей крупных городов.

Как сообщало ИА REGNUM, за 4 апреля в Японии было зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки — 367 человек. Из них 118 выявлено в Токио, еще 41 случай заболевания COVID-19 был выявлен в Осаке.

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