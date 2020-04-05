Наньнин, Китай, , 05:04 — REGNUM Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая выпустили циркуляр о приостановке международного автомобильного и водного сообщения, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Данный шаг призван ужесточить меры профилактики привнесения в страну «импортного» коронавируса. Выдача разрешений на въезд и выезд в настоящее время приостановлена во всех портах региона. Граждане Китая, включая проживающих в пограничных районах, теперь не могут покидать страну сухопутным и водным транспортом также.

Деревни и прочие населенные пункты в пограничных районах должны ужесточить инспекцию за въезжающими и мигрантами. Большая часть пропускных пунктов Гуанси временно закрыта за исключением тех, что обеспечивают грузопоток.