Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Актёр Нед Люк, который озвучил в Grand Theft Auto V (GTA V) Майкла Де Санту, прокомментировал слухи, касающиеся разработки шестой части игры. Об этом 4 апреля сообщил портал Screen Rant.

Во время общения в соцсети Instagram с другим актёром GTA V — Шоном Фонтено (Франклин Клинтон) он заявил, что ко всем недавно появившимся в сети слухам, касающимся GTA VI стоит относиться скептически.

«Как эти люди получают всю эту информацию о том, что это будет?», — сказал Люк, приведя в пример утверждения одного конкретного поклонника GTA, который собщал о том, в каком регионе мира будет происходить действие игры.

«Не верьте ничему, что вы видите в интернете», — подытожил актёр, добавив, что есть лишь один источник, которому можно верить и это — компания Rockstar Games.

Ранее в сети появилосьмножество слухов, касающихся возможной разработки GTA 6. Своеобразной кульминацией стала первоапрельская шутка, когда один из пользователей сервиса Twitch разместил на своём канале таймер обратного отсчета до анонса GTA VI.

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