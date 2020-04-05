Пекин, , 04:37 — REGNUM На материковой части Китая было зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19, носители которых прибыли в КНР из других стран, сообщает 5 апреля Xinhua.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, число импортированных случаев достигло 913. Еще 11 человек находятся под подозрением, эти случаи заражения также являются завезенными.

Сообщается также, что среди импортированных случаев заражения SARS-CoV-2 не было зафиксировано летальных исходов. 216 человек покинули клинику в связи с выздоровлением, 697 продолжают лечение, из них 18 в тяжелом состоянии.