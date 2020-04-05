Гонконг, Китай, , 04:37 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено уже 862 заразившихся коронавирусом, включая четверо погибших. В САР Макао выявлено всего 44 случая заражения и еще 355 заразившихся выявлено на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 81 669 человек, из которых 76 964 человека уже вылечились и покинули больницы.