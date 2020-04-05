Шицзячжуан, Китай, , 04:26 — REGNUM Таможня провинции Хэбэй на севере Китая изъяла 2,3 кг изделий из диких животных, а также морскую черепаху вида бисса, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

В числе изъятых продуктов числятся рога антилопы и носорога, изделия из слоновой кости, а также сушеные морские коньки, сообщили в таможне. Все эти изделия были изъяты в рамках двух дел таможне Шицзячжуана с 27 марта по 1 апреля.

Отметим, что в Китае запрещен оборот изделий из диких животных, находящихся под защитой государства. С 24 февраля в стране действует запрет на торговлю дикими видами животных с целью их употребления в пищу.