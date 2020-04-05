Нью-Йорк, США, , 04:18 — REGNUM В Нью-Йорке скончался еще один зараженный SARS-CoV-2 офицер полиции. Число жертв нового коронавируса среди служащих департамента полиции Нью-Йорка достигло десяти, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ежедневном отчете департамента сообщается, что ставших десятым погибшим от коронавирусной пневмонии полицейским штата лейтенант Пьер Моис скончался еще 28 марта.

По состоянию на пятницу, 3 апреля, 6698 полицейских Нью-Йорка оказались больны, что составляет 18,5% рабочей силы департамента. У 1775 полицейских и 260 гражданских служащих был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в штате Нью-Йорк от коронавирусной пневмонии нового типа скончались 1173 человека.