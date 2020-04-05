Пекин, , 04:05 — REGNUM По всему Китаю значительно упал поток автомобильного трафика за первый день трехдневных выходных поминовения усопших, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Общий объем автомобильного трафика по данным на 16:00 по местному времени первого дня выходных 4 апреля упал на 16%, если сравнивать с аналогичным днем 2019 года. Мониторинг осуществлялся в 200местах по всей стране, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

В то же самое время, ни одного дорожно-транспортного происшествия с числом погибших больше пяти не выявлено в стране, а на большинстве автомагистралей страны нет пробок.

День поминовения усопших или как его в Китае называют Фестиваль Цинмин, является крайне важным для каждого китайца. По этому случаю они посещают кладбища и ухаживают за могилами предков, отдавая им дань памяти. В этом году очень многие осуществляют это виртуально в связи с эпидемией нового коронавируса.