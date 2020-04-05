Гватемала, , 04:00 — REGNUM В Гватемале введен запрет на путешествия между регионами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал президент республики Алехандро Джамматтеи. Эта мера была введена для того, чтобы не допустить распространения инфекции во время пасхальных праздников, когда жители Гватемалы, как правило, навещают свои семьи.

Также в стране ввели «сухой закон», запрещающий продажу и потребление алкоголя. Он вступит в силу 12 апреля.

По последним данным, в Гватемале подтверждён 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией и два летальных исхода от COVID-19.