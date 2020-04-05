Тюмень, , 03:50 — REGNUM В Тюменской области режим самоизоляции граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлён до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля.

До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий. По-прежнему будут закрыты развлекательные заведения, а также общеобразовательные учреждения, кроме детских садов.

До 12 апреля будут закрыты торгово-развлекательные центры и некоторые предприятия розничной торговли. Рестораны и кафе могут торговать дистанционно. Кстати, после петиции тюменцев, разрешена работа зоомагазинов.

Вахтовики и граждане, приехавшие из-за рубежа, обязаны уведомлять Роспотребнадзор о своем прибытии в регион.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области зафиксировано 11 случаев нового коронавируса. Пятеро из них находится в больнице, двое — под медицинским наблюдением.

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