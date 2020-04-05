Пекин, , 03:50 — REGNUM В общей сложности 213 переболевших новым коронавирусом было выписано из больниц Китая за прошедшие сутки, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Таким образом уже 76 964 пациента с коронавирусом были выписаны из госпиталей Китая после выздоровления на текущий момент. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Китае достигло 81 669, из них 3329 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 25 — внутренние и пять — привнесенные из-за рубежа.

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