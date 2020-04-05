Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Рекордное число летальных исходов COVID-19 было зарегистрировано в США в субботу, 4 апреля, сообщает BBC со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

Всего за последние сутки в США от коронавирусной пневмонии скончались 1224 человека. Общее число смертей достигло 8376.

Показатель количества погибших от COVID-19 в сутки на территории США продолжает расти. Так, предыдущий рекорд летальных случаев был зафиксирован в пятницу, 3 апреля, когда скончались 1094 пациентов.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, число инфицированных в США достигло 308 850 человек, в мире — 1 197 405.

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