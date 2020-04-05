Пекин, , 03:46 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 25 новых «импортных» случаев заражения новым коронавирусам COVID-19, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения, общее число заразившихся «импортным» коронавирусом в Китае достигло 913 человек. Смертей от «импортной» инфекции не выявлено.

Среди всех заразившихся зарубежным коронавирусом в Китае, 216 уже были выписаны из госпиталей по выздоровлению и еще 697 продолжают получать лечение. Из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего, по данным комиссии, 107 приезжих из-за рубежа находятся под подозрением на заражение.