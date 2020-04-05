Пекин, , 03:40 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 30 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Среди всех новых случаев, пять являются местными, остальные — «импортные». Все внутренние случаи приходятся на провинцию Гуандун, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Кроме того, за 4 апреля три человека скончались от нового коронавируса. Все погибшие числятся в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии. Еще у 11 человек имеются подозрения на коронавирус, все они также являются «импортными».