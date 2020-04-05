Москва, , 03:31 — REGNUM Ошибочность своих прогнозов относительно характера распространения коронавируса признал 4 апреля телеведущий и врач Александр Мясников в своём Telegram-канале.

«Я был уверен, что 90% за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению, я ошибся», — написал он.

Мясников отметил, что, несмотря на большую схожесть COVID-19 с другими коронавирусами, у него есть некоторые особенности, которые в настоящее время недостаточно изучены.

По мнению врача, для коронавируса характерна невысокая смертность, которая сочетается с высокой скоростью его распространения. Таким образом, нынешняя эпидемия больше похожа на вспышку гонконгского гриппа, произошедшую в 1957 году. Тогда умерли 120 тыс. человек.

Напомним, в марте 2020 года Мясников прогнозировал, что «эпидемия коронавируса сойдет на нет в течение месяца».

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