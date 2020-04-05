Тегусигальпа, , 03:25 — REGNUM Бывший президент Гондураса Рафаэль Леонардо Кальехас Ромеро скончался в возрасте 76 лет в США, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на семью политика.

По их словам, Кальехас умер от сердечного приступа в одной из больниц американской Атланты (штат Джорджия). Других подробностей не сообщается.

Рафаэль Леонардо Кальехас Ромеро занимал пост президента Гондураса с 1990 по 1994 годы. Во время его президентского срока Кальехаса обвинили в коррупции. Он был полностью оправдан Верховным судом Гондураса в 2005 году.