Курган, , 03:19 — REGNUM В Курганской области с 5 апреля по 25 апреля 2020 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сообщают, что только за период с 24 по 31 марта в регионе зарегистрировано 60 пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора в населённых пунктах. К 1 апреля установлено виновники по 8 случаям возгораний.

Сотрудники МЧС России проводят плановые рейды по соблюдению противопожарной безопасности. С начала апреля составлены 2 протокола за сжигание сухой растительности и мусора и 19 за отсутствие очистки территорий.

Отмечается, что за нарушения требований пожарной безопасности в период особого режима предусмотрены штрафы на граждан — от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей.