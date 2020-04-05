Москва, , 03:15 — REGNUM Сообщения о массовых захоронениях скончавшихся после заражения коронавирусом в городе Гуаякиль опроверг 4 апреля посол Эквадора в России Хулио Прадо Эспиноса в распространённом комментарии.

«Эти люди будут захоронены достойно и индивидуально. Не будет массовых захоронений, как злонамеренно упоминают некоторые СМИ», — объяснил дипломат.

По его словам, в отношении Гуаякиля власти Эквадора приняли специальные меры, поскольку в нём подтверждено больше всего случаев заражения и гибели пациентов. В частности, была создана целевая группа, которая занимается организацией вывоза тел погибших и их захоронениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число зараженных в Эквадоре на 4 апреля достигло 3465, число летальных исходов — 172.

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