Токио, , 03:00 — REGNUM Новых 367 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Японии за прошедшие сутки, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского минздрава.

Отмечается, что за 4 апреля в стране было зафиксировано рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии коронавируса нового типа. Среди новых случаев 118 было выявлено в Токио, еще 41 подтвердили в Осаке.

К 5 апреля общее количество подтвержденных случаев заболевания в Японии достигло 4209, включая 712 с лайнера Diamond Princess. Также 95 человек, включая 11 с лайнера, умерли от COVID-19 в стране с начала пандемии коронавируса.

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