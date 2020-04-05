Москва, , 02:59 — REGNUM Выгуливавший собаку на Патриарших прудах мужчина нарушал указ мэра Москвы Собянина и не подчинялся законным требованиям полицейских, что и стало причиной его задержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В главке напоминают, что указ «О введении режима повышенной готовности» запрещает посещение парковых зон города до 1 мая. Между тем мужчина длительное, по сообщению ведомства, время гулял в сквере с собакой, чем и вызвал беспокойство полицейских.

Стражи порядка несколько раз сообщили мужчине о том, что он с собакой нарушает режим самоизоляции. Однако мужчина проигнорировал законные требования полицейских и начал спорить с ними.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских забирают мужчину, который пытается выяснить у стражей порядка, с кем, в случае его задержания, останется на улице его собака. Правоохранители затолкали нарушителя самоизоляции в машину, собака же осталось на улице. По данным ведомства, животное позже забрала супруга задержанного.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на Патриарших прудах задержан гулявший с собакой мужчина