Лондон, , 02:40 — REGNUM Тысячи подданных Великобритании смогут вернуться из других стран на родину в ближайшие дни, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Мероприятия проводятся из-за распространения коронавируса в мире. В ведомстве пояснили, что с 30 марта в Великобританию уже доставлены более 1,45 тыс. подданных страны из Перу, Ганы, Туниса и Алжира.

«Еще тысячи должны вылететь из Эквадора, Боливии, Индии, Ганы и Филиппин в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Для выполнения полётов в другие страны власти Британии задействовали 14 самолётов нескольких авиакомпаний, в том числе British Airways, Norwegian, TUI, Ryanair и других.

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