Сантьяго, , 02:14 — REGNUM Количество зараженных новых коронавирусом в Чили за сутки увеличилось до 424 человек, общее число инфицированных — 4161, передает 4 апреля Radio Pudahuel сообщение заместителя министра здравоохранения Чили Паулы Дазы.

Число летальных исходов инфекционного заболевания также возросло. За последние сутки умерло пять пациентов в возрасте 34, 39, 57, 64 и 70 лет. Общее число смертей достигло 27.

Сообщается также, что 280 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 255 на аппарате ИВЛ, 38 в критическом состоянии. Число выздоровевших достигло 528 человек.