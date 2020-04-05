Бразилиа, , 02:12 — REGNUM Еще 1222 случая заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Бразилии за прошедшие сутки, об этом свидетельствует отчет бразильского минздрава.

Согласно данным, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 10 278 человек. Также в Бразилии зафиксировал рост суточной смертности на 20% в результате заражения коронавирусом. В частности, за последние сутки в республике скончались от COVID-19 72 человека. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране выросло до 431.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 апреля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии достигло 9056. Наиболее подверженными эпидемии оказались такие районы, как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бело-Хоризонте.

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