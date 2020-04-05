Москва, , 01:47 — REGNUM Вторую масштабную дезинфекцию общественных мест проведут специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В общей сложности в работе будут задействовано около 3,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

В ходе мероприятия будут продезинфицированы дороги, дворовые территории, парковки, тротуары, и межквартальные проезды. При этом будут использоваться дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.

Ранее в Москве приняли решение штрафовать работодателей за несоблюдение мер по дистанцированию работников и посетителей предприятий в 1,5 метра.

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