Париж, , 01:43 — REGNUM В больницах Франции зафиксирована 441 смерть от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба французского минздрава.

По данным ведомства, общее количество умерших от коронавируса в больницах с начала пандемии в стране достигло 5532. Вне больниц от коронавирусной инфекции скончались 7560 человек. Отмечается, что число людей, умерших от болезни дома составляет треть от всего количества летальных случаев от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции к 5 апреля достигло 63 536. За период с 3 по 4 апреля в стране выявили 5209 новых случаев заболевания.

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