Рабат, , 01:36 — REGNUM Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Марокко достигло 883 после выявления 122 новых случаев инфицирования, сообщает 4 апреля Morocco World News со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Число летальных случаев среди зараженных SARS-CoV-2 достигло 53. В тоже время 65 пациентов выздоровели. Наибольшее количество зараженных в Касабланке (241) и Рабате (162).

Кроме того, 3304 теста на новый коронавирус дали отрицательный результат.

Напомним, Марокко закрыло все морские и сухопутные границы. Попасть в страну нельзя и воздушным сообщением. Границы полностью перекрыты с 15 марта.

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