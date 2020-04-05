Кито, , 01:21 — REGNUM Число заразившихся новым коронавирусом в Эквадоре достигло 3465, сообщает 4 апреля эквадорский портал El Comercio.

По словам заместителя министра здравоохранения Эквадора Эрнесто Карраско, за последние сутки в стране зарегистрировано 97 новых случаев инфицирования, 27 человек из ранее зараженных умерли. Число зараженных таким образом достигло 3465, число летальных исходов — 172.

Из числа выявленных случаев сто человек уже выписаны после выздоровления, 527 пациентов госпитализировано, остальные 2666 находятся в изоляции на карантине.

Сообщается также, что всего было зарегистрировано 318 смертей, из которых 172 случая с подтвержденным тестом на SARS-CoV-2. По остальным 146 смертям данные о заражении отсутствуют.

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