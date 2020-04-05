Алжир, , 00:57 — REGNUM 80 новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировали в Алжире. Общее число зараженных в стране достигло 1251, сообщает 5 апреля агентство Xinhua со ссылкой на министерство здравоохранения Алжира.

Согласно официальному сообщению, число умерших от коронавирусной пневмонии за последние 24 часа достигло рекордного числа: 25 человек. Таким образом, всего за период вспышки COVID-19 в Алжире погибло 130 человек. 90 пациентов вылечились.

Власти призвали населения оставаться дома и по возможности избегать лишних социальных контактов.

Напомним, в Алжире частично перекрыто международное морское и авиасобщение, приостановлено движение общественного транспорта в городах. Часть работников госслужбы выполняют свои обязанности дистанционно.

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