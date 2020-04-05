Мадрид, , 00:34 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерениях обратиться в парламент с просьбой о продлении режиме чрезвычайного происшествия еще на 15 дней. Соответствующее заявление глава испанского правительства сделал в ходе обращения к нации в эфире государственного телевидения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Санчес заявил, что режим ЧП начал давать результаты в виде снижения роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. При этом он не исключил, что режим ЧП продлят еще раз. Санчес подчеркнул, что попросит у парламента страны продления режима ЧП на 15 дней до 26 апреля.

«Мы сейчас только в начале спада эпидемии. Мы сильнее, чем мы думаем, но нам необходимо выстоять. С жертвами, сопротивлением и духом к победе», — заявил он.

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Санчес добавил, что в Испании продолжат принимать меры для стабилизации экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Испании к 4 апреля достигло 117 710. Также в стране за последние сутки было выявлено 4585 случаев заражения коронавирусом.