Белград, , 07:19 — REGNUM В условиях коронавируса стало более очевидным разграничение власти на севере Косово. После того как три случая коронавируса в Северной Митровице превратились в 16, а затем и в 23, Белград принял решение о введении на севере Косово режима карантина.

Поскольку данное решение было принято не в Приштине, многие оппозиционные косовские политики восприняли его как политическое поражение главы правительства Альбина Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр здравоохранения Косово Арбен Вития 4 апреля выступил с с совместной пресс-конференцией с главой полиции края Рашитом Чалаем и главой Национального института общественного здравоохранения Косово Насером Рамадани, на которой заявил, что введение карантина в муниципалитетах Митровица и Звечан произошло при координации с министерством здравоохранения Косово в соответствии с рекомендациями ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и призвал политиков воздержаться от неосторожных заявлений. Однако ящик Пандоры слова главного доктора Косово не закрыли.

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