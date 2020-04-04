Рига, , 23:12 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 16 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 509. Об этом 4 апреля пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1182 теста, общее количество обследованных составило 19 380.

Сегодня в рижском приюте, где на днях было выявлено массовое заражение коронавирусом, умер один из пациентов с диагнозом «коронавирус». Умерший страдал другими хроническими заболеваниями, болезнь протекала у него в неявной форме.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии СOVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.