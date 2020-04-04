Тирана, , 23:15 — REGNUM За 4 апреля в Албании было выявлено 29 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 333. Об этом сообщает албанское новостное агентство TopChannel.

Жертвой заболевания, вызываемого коронавирусом, 4 апреля стал 67-летний житель албанской столицы Тираны. Мужчина скончался на 13-й день после помещения в Инфекционный госпиталь Тираны.

В тот же день ещё 10 пациентов полностью излечились от коронавируса. Таким образом, уже 99 граждан страны смогли победить коронавирус.

В настоящий момент 71 пациент проходит лечение в больничных учреждениях, шесть из них проходят интенсивную терапию и ещё трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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