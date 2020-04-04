Каир, , 22:48 — REGNUM Число подтвержденных летальных случаев заболевания СOVID-19 в Египте достигло 71. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Согласно официальным данным, за прошедшие сутки в стране пять человек скончались от коронавируса.

Отмечается, что всего в Египте подтверждено 1070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля пресс-секретарь главы Египта Бассам Рады сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил готовность помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.