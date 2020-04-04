Скопье, , 22:50 — REGNUM За 4 апреля в Северной Македонии было выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране 483 подтвержденных случая заболевания СOVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, за последние сутки в результате заболевания, вызываемого коронавирусом, скончалось ещё пять человек — таким образом, общее число жертв коронавируса в стране достигло 17.

20 граждан Северной Македонии уже полностью излечились.

В связи с коронавирусом почти 10 тысяч граждан страны подписали декларацию о самоизоляции из-за контакта с заразившимися. Сегодня, 4 апреля, первые 160 граждан, были освобождены от государственного карантина в связи с окончанием контрольного срока.

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