Анкара, , 22:23 — REGNUM В Турции за минувшие сутки скончались 76 пациентов от пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, тем самым общее число летальных исходов от коронавируса в стране достигло 501. Об этом 4 апреля сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети Twitter.

Согласно данным, приведенным главой турецкого ведомства, на данный момент в стране зарегистрировано 23 934 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 3 013 — были выявлены за последние сутки. В общей сложности проведено 19 664 медицинских тестов. Выписаны из больниц по выздоровлению 786 человек.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил с 4 апреля людям, не достигшим 20-летнего возраста, выходить на улицу.

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