Берлин, , 22:14 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 91 314 тыс. человек. Об этом сообщает в субботу, 4 апреля, портал FOCUS online, проанализировавший поступившие от федеральных земель Германии сведения.

По данным журналистов портала, за минувшие сутки количество подтверждённых случаев заражения выросло почти на шесть тысяч, а количество летальных исходов — на 166.

Число людей, скончавшихся от заболевания СOVID-19, достигло 1318.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вернулась к выполнению своих служебных обязанностей после пребывания на карантине.

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